Подмосковье 15 июня 2023, 05:25 Подмосковные спортсменки выиграли золотую и серебряную медали на первенстве ЦФО по метанию ножа Фото: Московская областная федерация спортивного метания ножа

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Представительницы Пушкино завоевали золотую и серебряную медаль на первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) по спортивному метанию ножа, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Соревнования проходили 10 и 11 июня в Калуге, за награды боролись более 80 участников из 12 регионов ЦФО.

Жительница Подмосковья Александра Колесникова одержала победу в возрастной категории 14-15 лет. Еще одна представительница региона Варвара Солдаткина завоевала серебро среди спортсменов 16-17 лет.

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Победительница и медалистка соревнований выступят от Московской области на первенстве России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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