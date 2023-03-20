Подмосковье 20 марта 2023, 15:16 Спортсменки из Красногорска завоевали серебро на втором этапе Кубка России по пляжному волейболу

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Команда «Зоркий» из Красногорска стала серебряным призером второго этапа Кубка России по пляжному волейболу. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

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В соревнованиях участвовали 28 мужских и 20 женских команд. Подмосковье представляли четыре женские пары — Екатерина Червонос/Мария Чагина и Александра Моисеева/Екатерина Сырцева из команды «Зоркий» из Красногорка, а также Виктория Ломова/Екатерина Юдина и Татьяна Шутова/Алина Николаева из подмосковного «Заречье-Одинцово».

Пара Александра Моисеева и Екатерина Сырцева на групповом этапе ни разу не проиграла и вышла в одну четвертую финала. На этом этапе они должны были сразиться с петербургскими спортсменами, однако команда снялась с соревнований из-за травмы.

Таким образом, девушки вышли в полуфинал, где встретились с калининградским «Локомотивом». Подмосковные спортсменки обыграли соперниц со счетом 2:0.

В финале второго этапа Кубка России жительницы Московской области играли с командой «Тулица» из Тульской области. Спортсменки из Красногорска проиграли со счетом 2:0.

Соревнования проходили в Архангельске с 15 по 19 марта в центре пляжных видов спорта «Бора Бора».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет приведут в порядок 50 спортивных объектов региона.

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