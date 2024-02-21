Подмосковье 21 февраля 2024, 14:46 Спортсменки из Химок представят Подмосковье на чемпионате Европы по боксу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсменки Екатерина Куц и Кристина Ткачева из Химок представят страну на чемпионате Европы по боксу. Состязание пройдет в Сербии с 15 по 29 апреля.

Пять участниц из Московской области, включая двух химкинских спортсменок, входят в национальны сборную. Екатерина Куц выступит в категории до 50 килограммов, Кристина Ткачева — в категории свыше 81 килограмма. Обе спортсменки — чемпионки России.

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«Екатерина Куц и Кристина Ткачева — настоящая гордость Химок. Призерши международных чемпионатов, чемпионатов мира и Европы, чемпионки России, члены сборной России по боксу. Уже не раз они доказывали свое мастерство в спорте и прославляли наш город», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Он отметил, что в Химках спорту уделяется особое внимание. Вместе с главой округа Дмитрием Волошиным депутаты поддерживают развитие спорта в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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