Подмосковье 28 марта 2024, 23:14 Спортсменки из Электростали приняли участие в учебно-тренировочном мероприятии в Китае Администрация Электросталь г.о.

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Команда России по прыжкам в воду, включающая в себя 30 спортсменов, в настоящее время пребывает в Китае для учебно-тренировочного сбора. Среди участников сборной есть две талантливые спортсменки из школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» — Елизавета Кузина и Виктория Казанцева.

Центр водных видов спорта Чжаоцин в Китае стал местом проведения интенсивных тренировок для спортсменов. На территории центра имеются специальные платформы для прыжков с высоты — 20 и 27 метров.

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Команде предстоит усердно тренироваться до 6 апреля, чтобы повысить свои спортивные навыки и готовность к предстоящим соревнованиям. Важным аспектом сбора является не только повышение физической формы, но и духовное единство и командный дух, который способствует достижению высоких результатов.

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