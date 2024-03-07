Подмосковье 07 марта 2024, 19:05 Спортсменки из Егорьевска представят Подмосковье на Первенстве России по гандболу в Астрахани Источник фото: Андросова Юлия

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Женская сборная представит Подмосковье на полуфинале Первенства России по гандболу в Астрахани. В команду вошли лучшие гандболистки из Наро-Фоминска, Егорьевска и Протвино.

Как рассказал тренер сборной спортивной школы «Лидер» Валерий Белоконь, в прошлом году на Первенстве России играли две команды, а в этом уже четыре.

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«Уже попали в финал девочки 2011 года рождения и мальчики 2010 года рождения. А сейчас отправились на полуфинал Первенства России девочки 14 лет и мальчики 15 лет. Надеемся, что все пройдут в финал. А там как бог даст!» — рассказал Белоконь.

Готовилась спортсмены сборной Подмосковья на базе Дворца спорта «Егорьевск» под руководством тренеров Валерия и Маргариты Белоконь.

«2023 год для егорьевских спортсменов принес колоссальные результаты. Мальчики 13-14 лет стали чемпионами России. Девочки того же возраста стали бронзовыми призерами. Наши пять команд — и девочки, и мальчики стали чемпионами Московской области», — добавил Белоконь.

Он пожелал ребятам победить и пройти в финал соревнований.

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