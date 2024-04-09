09 апреля 2024, 15:28
Спортсменка из Воскресенска выиграла две золотые медали на всероссийских соревнованиях по плаванию
В минувшие выходные в Москве прошли Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic. , Участие в них приняла Ксения Грекова из Воскресенска. Девочка завоевала золото на дистанциях 200 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием.
Юная спортсменка тренируется в воскресенской школе олимпийского резерва «Академия спорта».
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В состязаниях приняли участие более 500 юных талантов водного спорта со всех уголков страны. К участию допускались пловцы в возрасте от 9 до 18 лет, имеющие спортивный разряд не ниже третьего юношеского.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Всего их в этом году в регионе появится свыше 10. Семь откроют по государственной программе, шесть — за счет частных инвесторов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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