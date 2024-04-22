Подмосковье 22 апреля 2024, 20:33 Спортсменка из Воскресенска привезла со Всероссийских соревнований в Сочи 2 золотые медали Легкоатлетка из Воскресенска завоевала 2 медали в Сочи Unsplash

Читать 360tv в

Спортсменка из Воскресенска Алиса Махмутова из спортивной школы олимпийского резерва завоевала золотые медали на Всероссийских соревнованиях. Состязания прошли в Адлерском районе Сочи.

Мероприятие собрало сильнейших атлетов страны в спортивном комплексе «Юность». Состязания проводились среди толкателей ядра и метателей копья.

Реклама

Соревнования привлекли внимание взрослых легкоатлетов, а также юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, юношей и девушек до 18 и 16 лет со всей России. Алиса Махмутова выступала в двух дисциплинах и в обеих завоевала золотые медали. Ее результаты — 15,44 метра в толкании ядра и 47,64 метра в метании диска — стали лучшими на турнире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».