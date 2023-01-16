Подмосковье 16 января 2023, 12:55 Спортсменка из Подмосковья выиграла Кубок России по прыжкам с трамплина

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Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Аввакумова представляет Московскую область на Кубке России по прыжкам с трамплина. На шестом этапе турнира спортсменка заняла первое место.

Спортсменка из Подмосковья набрала 227 очков, обогнав представителей Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Соревнования среди мужчин и женщин проходили с 10 по 16 января в Пермском крае на трамплине К-95 в Чайковском.

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Ранее лыжницы из Подмосковья взяли золото и серебро на Кубке России по прыжкам с трамплина. Обе лыжницы представляли сборную Московской области, а также региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

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