Подмосковье 26 декабря 2022, 20:43 Лыжницы из Подмосковья взяли золото и серебро на Кубке России по прыжкам с трамплина

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Спортсменки из Подмосковья завоевали две золотые и две серебряные медали на третьем и четвертом этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили с 22 по 26 декабря в Уфе.

По итогам турнира Алина Бородина дважды заняла первое место, а Александра Баранцева удостоилась двух серебряных наград. Обе лыжницы представляют сборную Московской области, а также региональный «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

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В 2022 году в Подмосковье создали специальную цифровую платформу, цель которой заключается в максимально удобном и доступном информировании желающих заняться физической активностью. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что данный проект делает спорт доступным для каждого.

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