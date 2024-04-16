Подмосковье 16 апреля 2024, 15:38 Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой России по плаванию брассом на 50 метров ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковная спортсменка Татьяна Белоногофф стала чемпионкой России по плаванию на 50 метров брассом. В чемпионате, который продлится до 19 апреля в Казани участвуют более 690 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов страны.

«Я очень рада, что выиграла чемпионат России, потому что мне очень давно этого хотелось. Рада, что получилось это сделать», — рассказала Белоногофф.

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Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в составе сборной команды Подмосковья — 26 спортсменов, среди пловцов разыгрывается 41 комплект наград.

Турнир проходит в олимпийском 50-метровом бассейне. Он является отборочным на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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