18 ноября 2023, 17:53
Спортсменка из Павловского Посада победила на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева завоевала золотую медаль первого в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В турнире поучаствовали свыше 80 биатлонисток из России и Белоруссии. Они соревновались в масс-старте и гонке преследовании.
Реклама
«Анастасия Гореева из Павловского Посада стала лучшей в большом масс-старте на 12 километров среди женщин, опередив соперниц из Белоруссии и ЗМАО Югра», — уточнили в ведомстве.
Турнир проходит 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Биатлон
Реклама
Реклама