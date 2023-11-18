Подмосковье 18 ноября 2023, 17:53 Спортсменка из Павловского Посада победила на Кубке Международной лиги клубного биатлона ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева завоевала золотую медаль первого в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В турнире поучаствовали свыше 80 биатлонисток из России и Белоруссии. Они соревновались в масс-старте и гонке преследовании.

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«Анастасия Гореева из Павловского Посада стала лучшей в большом масс-старте на 12 километров среди женщин, опередив соперниц из Белоруссии и ЗМАО Югра», — уточнили в ведомстве.

Турнир проходит 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.

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