Подмосковье 05 июня 2023, 15:45 Спортсменка из Лобни выиграла бронзу на Кубке России по тхэквондо

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Жительница Лобни Елизавета Чеканова завоевала очередную медаль — на этот раз бронзу Кубка России по тхэквондо. Соревнования, которые прошли в Набережных Челнах, собрали около 500 участников из 60 регионов страны.

Девушка занимается тхэквондо с 2012 года в клубе «Центр-Восток» и обладает черным поясом. Ее тренер Евгений Лим рассказал, что на Кубке России Елизавета выиграла два поединка против представителей Самарской области и Москвы среди женщин до 49 килограммов. Результаты соревнований позволили ей занять третью ступень пьедестала почета.

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«У нас олимпийский вид спорта, конкуренция всегда высокая, тем более в национальных первенствах. Но Елизавета очень трудолюбивая и дисциплинированная. Настолько фанатично тренирующихся спортсменов я больше не встречал», — признался спортивный наставник девушки.

Чеканова входит в сборную России и является мастером спорта международного класса. В копилке ее наград множество золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов и первенств страны. В прошлом году спортсменка выиграла золото на международных соревнованиях Russia Оpen-2022.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.