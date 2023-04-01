01 апреля 2023, 09:17
Спортсмен из Подмосковья взял золото на Кубке России по сноуборду
Золотую медаль по сноуборд-кроссу на всероссийских соревнованиях завоевал житель Подмосковья Арсений Томин. Об этом сообщили в Минспорте.
Финал Кубка России прошел в городе Миассе Челябинской области. Воспитанник спортивной школы «Истина» и Центра олимпийских видов спорта Подмосковья Арсений Томин выступал в парном заезде вместе со спортсменкой из Магаданской области Александрой Паршиной. Тандем показал отличную технику и высокую скорость на миасском склоне. В результате — золото.
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В рамках соревнований должны были пройти еще и личные заезды, но они не состоялись по техническим причинам. За призовой фонд и места на пьедестале сноубордисты боролись в парах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.
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