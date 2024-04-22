Подмосковье 22 апреля 2024, 19:24 Спортсмен из Лобни стал призером чемпионата России по самбо Unsplash

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В Подмосковье состоялся открытый турнир по самбо, который был организован в память о знаменитом чемпионе России по самбо и уважаемом тренере Николае Краснове. Среди участников соревнований выделился молодой спортсмен из городского округа Лобня Николай Герасе, который занял второе место в весовой категории до 31 килограмма.

Николай Герасе тренируется под руководством Елены Норициной. Благодаря ее опыту и методикам юный спортсмен смог достичь значительных успехов.

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Городской округ Лобня активно поддерживает и развивает спортивную инфраструктуру. В прошлом году был торжественно открыт стадион «Труд» после масштабной реконструкции. Кроме того, в планах администрации города строительство нового современного спортивного комплекса, оснащенного бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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