Подмосковье 29 марта 2024, 12:29 Спортсмен из Лобни примет участие в первенстве ЦФО по дзюдо Пресс-служба администрации города или района

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Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Как рассказали в администрации Лобни, путевку на первенство ЦФО выиграл Ника Митаишвили, который тренируется под руководством Эдуарда Манучаряна в «Академии спорта».

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В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Так, в округе работают около 20 бюджетных секций. Их ученики регулярно показывают высокие результаты на турнирах.

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