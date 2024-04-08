Подмосковье 08 апреля 2024, 15:28 Спортсмен из Лобни примет участие в первенстве России по самбо Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На первенстве Центрального федерального округа по самбо выступит юный спортсмен из Лобни Артур Яртиев. Состязания пройдут 23 апреля.

Путевку на престижные соревнования парень завоевал на первенстве Московской области по самбо среди девушек и юношей 12-14 лет. Спортсмен из городского округа Лобня в упорной борьбе занял почетное третье место. Артур Яртиев является воспитанником спортивной школы «Академия спорта». Занимается с мальчиком тренер Юрий Амбарцумов.

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В Лобне активно поддерживают и развивают спортивную инфраструктуру, стремясь предоставить молодым атлетам все необходимые условия для достижения высоких результатов. Так, в прошлом году провели масштабную реконструкцию на стадионе «Труд» на Красной Поляне, что стало важным шагом в развитии спортивной жизни региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля здесь начались массовые катания.

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