    20 января 2020, 20:06

    Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья

    Алина Трофимова, Юлия Житная

    Молодой спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших на первенстве Московской области по боксу среди юниоров. Юноша посвящает тренировкам все свободное время и мечтает о спортивной карьере. Его мечта — попасть на чемпионат мира.
    Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья

    Данил Кондрашов в спорте уже пять лет. В свои 17 он добился немалых успехов. Теперь молодой боксер даже может обучать новичков: показывает, с чего нужно начинать, определяет ударную руку.

    Тренеры пророчат Данилу олимпийское будущее. Чтобы оправдать ожидания, спортсмен упорно занимается. И результаты уже есть: на первенстве Московской области по боксу среди юниоров Данил вошел в тройку сильнейших. А началось все с фразы: «Просто попробую, может что-то и получится».

    «Я тогда был низеньким, толстым мальчиком. Пошел в секцию и буквально за неделю подрос на 15 сантиметров. И я не жалею, что пошел в бокс», — рассказал боксер Данил Кондрашов.

    Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Юноша занимается спортом не только для того, чтобы побеждать на соревнованиях. Ринг для него — это школа мужества и упорства.

    «Бокс тренирует характер у человека. Учит, как правильно поступать. Прививает уважение», — отметил Данил.

    Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Тренировку юный спортсмен проводит под чутким руководством тренера Александра Барышникова. Он — мастер спорта по боксу, призер Европы и трехкратный победитель первенства страны. Его подопечные не раз стояли на пьедестале. Из Данила наставник хочет вырастить звезду бокса.

    «Где-то к 18-19 годам у него будет хороший мышечный корсет. И он действительно может показать хороший результат», — подчеркнул тренер по боксу Александр Барышников.

    Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сам Данил тоже мечтает о спортивной карьере. Его цель — чемпионат мира.

    «Хотелось бы, чтобы я попал на чемпионат мира, на олимпиады разные. Но это сложно, конечно. Но я стараюсь этого достичь», — поделился спортсмен.