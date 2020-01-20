Спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших боксеров Подмосковья

Молодой спортсмен из Истры вошел в тройку сильнейших на первенстве Московской области по боксу среди юниоров. Юноша посвящает тренировкам все свободное время и мечтает о спортивной карьере. Его мечта — попасть на чемпионат мира.

Данил Кондрашов в спорте уже пять лет. В свои 17 он добился немалых успехов. Теперь молодой боксер даже может обучать новичков: показывает, с чего нужно начинать, определяет ударную руку.

Тренеры пророчат Данилу олимпийское будущее. Чтобы оправдать ожидания, спортсмен упорно занимается. И результаты уже есть: на первенстве Московской области по боксу среди юниоров Данил вошел в тройку сильнейших. А началось все с фразы: «Просто попробую, может что-то и получится».

«Я тогда был низеньким, толстым мальчиком. Пошел в секцию и буквально за неделю подрос на 15 сантиметров. И я не жалею, что пошел в бокс», — рассказал боксер Данил Кондрашов.

Источник фото: телеканал «360»

Юноша занимается спортом не только для того, чтобы побеждать на соревнованиях. Ринг для него — это школа мужества и упорства.

«Бокс тренирует характер у человека. Учит, как правильно поступать. Прививает уважение», — отметил Данил.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировку юный спортсмен проводит под чутким руководством тренера Александра Барышникова. Он — мастер спорта по боксу, призер Европы и трехкратный победитель первенства страны. Его подопечные не раз стояли на пьедестале. Из Данила наставник хочет вырастить звезду бокса.

«Где-то к 18-19 годам у него будет хороший мышечный корсет. И он действительно может показать хороший результат», — подчеркнул тренер по боксу Александр Барышников.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Данил тоже мечтает о спортивной карьере. Его цель — чемпионат мира.

«Хотелось бы, чтобы я попал на чемпионат мира, на олимпиады разные. Но это сложно, конечно. Но я стараюсь этого достичь», — поделился спортсмен.