Фигуристы из Одинцова взяли золото юношеской зимней Олимпиады

Фигуристы из Одинцова выиграли золото юношеской зимней Олимпиады. Соревнования проходили в швейцарской Лозанне. Дуэт Дарио Чиризано и Ирины Хаврониной вот уже несколько лет подряд тренируются в Подмосковье, и для них завоеванное золото — это возможность выйти на новый уровень.

Ледовый дворец — их второй дом. Фигуристы Дарио Чиризано и Ирина Хавронина тренируются здесь каждый день. Пируэты, поддержки, выбросы — все эти элементы спортсмены оттачивают по несколько часов. А за учениками пристально наблюдает наставник.

«Пара свежая, перспективная. Охарактеризовать их можно только одним словом: трудяги. Очень работоспособные ребята», — отметил тренер Максим Болотин.

Источник фото: телеканал «360»

По спортивным меркам подмосковный дуэт молодой. Вместе ребята катаются всего два года, но уже завоевали золото. Олимпийские игры проходили в швейцарской Лозанне. В сумме за два проката пара получила наивысший балл.

Между тренировками ребята отправляются прогуляться в местный парк. Но обычно у Ирины и Дарио свободного времени почти нет: все расписано не то что по часам — по минутам. Днем и ночью все их мысли только о катке.

«Могу накануне соревнований перед сном проработать в голове, как я буду завтра кататься. Я так часто делаю», — поделилась спортсменка Ирина Хавронина.

Источник фото: телеканал «360»

На коньках ребята с раннего детства. Сейчас Ирине 15 лет, Дарио — 18. Он наполовину итальянец. Но темперамент, по словам юноши, проявляет редко. Да и русская выпечка ему куда ближе итальянской пасты.

«Я родился в Италии. Когда мне исполнилось четыре года, я с мамой переехал в Россию. Увидел фигурное катание — мне это очень понравилось, и я захотел участвовать. И я все-таки больше русский», — рассказал спортсмен Дарио Чиризано.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у ребят еще одни серьезные соревнования — первенство России по фигурному катанию — 2020. Оно пройдет в Саранске в конце января.

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года проходят с 9 по 22 января в Лозанне. Сборная России в медальном зачете уступает пока только хозяевам игр — швейцарцам.