Подмосковье 17 апреля 2024, 15:22 Спортсмен из Химок выиграл серебро на первенстве России по автокроссу Автогонщик из Химок выиграл серебро на первенстве России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Роман Небыков из Химок выиграл серебро в третьем этапе чемпионата и первенства России по автокроссу. Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» выступил в младшей категории.

Третий этап для юного автогонщика стал успешнее второго. Предыдущий этап принес спортсмену бронзу. Кроме того, команда «Интеграла» в общекомандном зачете занимает третью строчку рейтинга.

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«Юные спортсмены из Химок не перестают радовать нас своими достижениями. Шестилетний Роман не в первый раз достойно отстоял честь нашего округа! Искренне поздравляю химчанина с заслуженной наградой и желаю никогда не останавливаться на достигнутом!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Соревнования прошли на автодроме в Ростовской области. Участие приняли 80 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Заезды провели в классах Д3-мини, Д3-250, Д3-спринт и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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