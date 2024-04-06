Подмосковье 06 апреля 2024, 16:45 Спортсмен из Химок стал чемпионом России по парагребле пресс-служба администрации городского округа Химки

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В рамках Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, прошедших в Краснодаре, Егор Фирсов из городского округа Химки завоевал золотую медаль, став чемпионом страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в рамках Кубка России по данному виду спорта.

Егор Фирсов, воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо», не только подтвердил свой чемпионский титул прошлого года, но и повторил успех, одержав победу на дистанции 200 метров в своем классе.

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«Спортивный клуб „Благо“ существует в Химках уже около 20 лет. Его воспитанники неоднократно отстаивали честь округа на Всероссийских и областных соревнованиях», — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

На соревнованиях собрались более 25 параспортсменов из 13 регионов России. Участники соревновались в десяти видах программы как в мужской, так и женской категориях.

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