Подмосковье 11 августа 2023, 18:10 Спортивный лагерь в Сергиевом Посаде примет 40 детей из Шахтерска Фото Александра Легкова

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Около 40 воспитанников спортивной школы «Олимп» в Шахтерске смогут отдохнуть в спорлагере в городе Хотьково в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков.

Недавно он побывал в ДНР в рамках работы комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике регионального парламента и благотворительного фонда «Вместе — Легко». Парламентарий встретился с главой Шахтерска Александром Шатовым, а после поехал в спортшколу.

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«Приехал к начинающим спортсменам спортшколы „Олимп“ пообщаться, потренировался, рассказал про свой путь в спорте, показал упражнения, которые делал, чтобы достичь результата, возможно, кто-то из этих ребят захочет стать профессиональным спортсменом, и мой пример им поможет», — рассказал Легков.

В подарок он привез спортивный инвентарь от коллег из одноименного спорткомплекса в Хотькове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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