Подмосковье 18 июля 2023, 19:42 Отличное подспорье. Губернатор Воробьев — о создании спортклубов в подмосковных школах Андрей Воробьев: в этом году почти во всех школах Подмосковья появятся спортивные клубы Пресс-служба губернатора Московской области

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В подмосковных школах работают 950 спортивных клубов, где дети могут бесплатно тренироваться в свободное от учебы время. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье созданы 952 спортивных клуба при школах, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе», — подчеркнул глава региона.

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Андрей Воробьев напомнил, что многие великие спортсмены выросли, гоняя мяч или шайбу на уличных площадках. Школьная инфраструктура — тоже отличное подспорье для того, чтобы дать импульс к занятию спортом, и в Подмосковье это понимают. Например, сейчас уже более 400 пришкольных стадионов открыты в регионе для всех желающих.

Кроме того, в Подмосковье реализуют инвестиционный проект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений. Пилотным стал округ Люберцы, где уже открыли три манежа, которые используют для уроков физкультуры. В работе — еще два подобных объекта. В ближайшее время к проекту подключится Балашиха.

Губернатор напомнил также о проекте «Футбол в школе», по которому Российский футбольный союз предоставляет образовательным учреждениям спортивный инвентарь и методическую поддержку. Сейчас на уроках физкультуры футболом занимаются более 8,3 тысячи детей, причем почти половина из них — девочки.

Еще один крупный проект — «Самбо в школу» — объединил сразу 40 образовательных учреждений Подмосковья. «Спортивная борьба в школу» — это еще 30 учебных заведений.

Активно развиваются подмосковные спортивные лиги по разным видам спорта. Только в «КЭС-баскет» участвуют 200 команд со всего региона — это более трех тысяч детей. В следующем учебном году к проекту подключатся все городские округа без исключения, и количество юных спортсменов в лиге превысит 25 тысяч.

Лига по тэг-регби — это тоже 200 школ и три тысячи ребят. Набирает популярность и лига по тхэквондо, а в ближайшем будущем в Подмосковье планируют создать школьную спортивную лигу по шахматам.

Еще один федеральный проект, который реализуют совместно с КХЛ, — «Хоккей в школу». На первом этапе планируется участие 10 учебных заведений из Подмосковья, но в дальнейшем это количество будет расти.

Если в 2021 году спортивные клубы были только в 76% подмосковных школ, то сейчас таких учреждений уже более 91%, а к концу года будет 95%. Самыми популярными направлениями остаются футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки и шахматы.

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