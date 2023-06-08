Подмосковье 08 июня 2023, 14:39 Спортивный комплекс с крытым катком построят в Домодедове к концу года

Читать 360tv в

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком продолжается в Домодедове. Подрядчик идет без отставания от графика и обещает сдать объект уже в конце декабря.

Готовность объекта составляет свыше 20%, и работы идут четко по плану. Главное в новом спорткомплексе — это хоккейная коробка, которую с нетерпением ждут любители погонять шайбу всех возрастов. Про трибуны тоже не забыли — они рассчитаны на 228 зрителей. Также будет зона для тренировок, четыре раздевалки, тренажерный зал и административные помещения.

Реклама

Депутат Совета депутатов Домодедова Владимир Редькин напомнил, что в городе строится и крытый футбольный манеж — он готов уже на 60%. Сейчас проводят работы по внутренней отделке и прокладке инженерных коммуникаций. На манеже смогут заниматься восемь команд одновременно. В сентябре начнется благоустройство территории, а в декабре объект сдадут.

Школьные стадионы Подмосковья открыли для занятий спортом жителям городских округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что раньше эти спортивные объекты простаивали, а поэтому власти региона договорились с руководителями учебных заведений, и туда начали пускать людей.