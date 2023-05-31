Подмосковье 31 мая 2023, 10:00 Спортивный фестиваль для дошкольников прошел в Красногорске

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Спортивный фестиваль для дошкольников прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Участие в нем приняли 62 детских сада, в каждой команде было по 10 человек.

«Сегодня у нас 62 команды. По сравнению с прошлым годом у нас на восемь команд больше. Связано это с тем, что у нас открываются новые дошкольные учреждения, их становится больше и больше», — рассказала исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

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Соревновались юные спортсмены в эстафете. Всего прошло восемь забегов с заданиями на скорость, ловкость и меткость. Также Госавтоинспекция Красногорска проверила ребят на знание правил безопасности дорожного движения. Все участники фестиваля получили медали.

«Каждый пришедший сюда — уже победитель, поэтому всем участникам достались памятные призы с символикой красногорского спорта», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Красногорск Алу Бочкарев.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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