Подмосковье 19 марта 2024, 18:14 Спортивные проекты Подмосковья вошли в список лучших на Всероссийском конкурсе «Ты в игре» Всероссийский конкурс «Ты в игре»

Читать 360tv в

Более 250 проектов со всей России вошли в число лучших на конкурсе «Ты в игре». В их числе оказались 16 подмосковных участников в семи номинациях. Это уже реализованные начинания, создатели которых хотят усовершенствовать и развить свою инициативу.

В рамках конкурса авторам актуальных спортивных инициатив предлагают презентовать проекты, направленные на развитие и популяризацию физической культуры, спорта и активного образа жизни. Лучшие проекты могут получить грант для развития своих идей.

Реклама

По итогам конкурса 16 подмосковных проектов признали лучшими. В их число вошли: «Кубок Победы по конному спорту» в Дмитрове, «ВелоПушкино», «Герои Города» в Чехове, фестиваль зимнего плавания, «Русский шапочный бой», «Баскетбол в моей школе», а также инклюзивный проект «Адаптивный твирлинг».

Особого внимания также удостоились пять проектов в номинации «Безграничные возможности»: «Мини-футбол с особенными детьми», «Шалопаи Севера», ветротерапия или парусная регата «Кубок Героев», «Крепыши», а также «Тихий фестиваль».

Всероссийский конкурс «Ты в игре» направлен на поддержку спортивных инициатив, которые делают спорт нормой жизни. Финалисты разных номинаций получат грант в 300 тысяч рублей. Победителю вручат гран-при размером миллион рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».