22 апреля 2020, 17:48
Список товаров первой необходимости расширили в Подмосковье
В список товаров первой необходимости вошли синтетические моющие средства и товары бытовой химии, семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений, сообщили в министерстве инвестиций Подмосковья. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев 21 апреля.
«Теперь производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья. Что касается видов деятельности предпринимателей, с 22 апреля разрешена работа нотариусов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Ознакомиться с полным перечнем организаций, которым разрешено работать, можно на инвестиционном портале Московской области в разделе «Антикризисные меры».