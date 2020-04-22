Список товаров первой необходимости расширили в Подмосковье

«Теперь производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья. Что касается видов деятельности предпринимателей, с 22 апреля разрешена работа нотариусов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Ознакомиться с полным перечнем организаций, которым разрешено работать, можно на инвестиционном портале Московской области в разделе «Антикризисные меры».