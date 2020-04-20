    20 апреля 2020, 16:05

    Перечень товаров первой необходимости расширили

    Нина Петлинова

    Власти расширили перечень товаров первой необходимости. В него включили средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства и антисептики.

    Об этом сообщили на сайте кабинета министров правительства. Указанные средства внесли в список товаров первой необходимости вместо санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук., которые значились там до этого.

    Перечень непродовольственных товаров первой необходимости правительство страны утвердило 28 марта. Это было сделано из-за ситуации с коронавирусом в России после обращения президента Владимира Путина. Он велел сделать выходными дни с 28 марта по 5 апреля — позже этот срок продлили до 30 апреля.

    Сейчас в список товаров первой необходимости входят 24 наименования:

    — средства индивидуальной защиты;

    — средства дезинфицирующие;

    — антисептические средства;

    — салфетки влажные;

    — салфетки сухие;

    — мыло туалетное;

    — мыло хозяйственное;

    — паста зубная;

    — щетка зубная;

    — бумага туалетная;

    — гигиенические прокладки;

    — стиральный порошок;

    — подгузники детские;

    — спички;

    — свечи;

    — пеленка для новорожденного;

    — шампунь детский;

    — крем от опрелостей детский;

    — бутылочка для кормления;

    — соска-пустышка;

    — бензин автомобильный;

    — дизельное топливо;

    — газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ);

    — зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

    По данным на 20 апреля в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. Из них за все время эпидемии в стране выздоровели 3446 человек, еще 4065 пациентов скончались. За последние сутки в стране заболели COVID-19 4268 человек. По словам президента Владимира Путина, пик заболеваемости в стране еще не достигнут.