Перечень товаров первой необходимости расширили

Власти расширили перечень товаров первой необходимости. В него включили средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства и антисептики.

Об этом сообщили на сайте кабинета министров правительства. Указанные средства внесли в список товаров первой необходимости вместо санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук., которые значились там до этого.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости правительство страны утвердило 28 марта. Это было сделано из-за ситуации с коронавирусом в России после обращения президента Владимира Путина. Он велел сделать выходными дни с 28 марта по 5 апреля — позже этот срок продлили до 30 апреля.

Сейчас в список товаров первой необходимости входят 24 наименования:

— средства индивидуальной защиты;

— средства дезинфицирующие;

— антисептические средства;

— салфетки влажные;

— салфетки сухие;

— мыло туалетное;

— мыло хозяйственное;

— паста зубная;

— щетка зубная;

— бумага туалетная;

— гигиенические прокладки;

— стиральный порошок;

— подгузники детские;

— спички;

— свечи;

— пеленка для новорожденного;

— шампунь детский;

— крем от опрелостей детский;

— бутылочка для кормления;

— соска-пустышка;

— бензин автомобильный;

— дизельное топливо;

— газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ);

— зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

По данным на 20 апреля в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. Из них за все время эпидемии в стране выздоровели 3446 человек, еще 4065 пациентов скончались. За последние сутки в стране заболели COVID-19 4268 человек. По словам президента Владимира Путина, пик заболеваемости в стране еще не достигнут.