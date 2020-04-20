Перечень товаров первой необходимости расширили
Об этом сообщили на сайте кабинета министров правительства. Указанные средства внесли в список товаров первой необходимости вместо санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук., которые значились там до этого.
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости правительство страны утвердило 28 марта. Это было сделано из-за ситуации с коронавирусом в России после обращения президента Владимира Путина. Он велел сделать выходными дни с 28 марта по 5 апреля — позже этот срок продлили до 30 апреля.
Сейчас в список товаров первой необходимости входят 24 наименования:
— средства индивидуальной защиты;
— средства дезинфицирующие;
— антисептические средства;
— салфетки влажные;
— салфетки сухие;
— мыло туалетное;
— мыло хозяйственное;
— паста зубная;
— щетка зубная;
— бумага туалетная;
— гигиенические прокладки;
— стиральный порошок;
— подгузники детские;
— спички;
— свечи;
— пеленка для новорожденного;
— шампунь детский;
— крем от опрелостей детский;
— бутылочка для кормления;
— соска-пустышка;
— бензин автомобильный;
— дизельное топливо;
— газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ);
— зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
По данным на 20 апреля в России зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом. Из них за все время эпидемии в стране выздоровели 3446 человек, еще 4065 пациентов скончались. За последние сутки в стране заболели COVID-19 4268 человек. По словам президента Владимира Путина, пик заболеваемости в стране еще не достигнут.