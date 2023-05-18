Подмосковье 18 мая 2023, 16:13 «„Спинальникам“ здесь особое внимание». Андрей Воробьев — о центре реабилитации «Ясенки»

Читать 360tv в

В центре реабилитации для участников СВО «Ясенки» пациентам с травмами спины оказывают особое внимание. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Анатолий ушел в зону СВО добровольцем в феврале 2022 года. После полученного ранения и операции на позвоночник он проходит реабилитацию в «Ясенках».

Реклама

«„Спинальникам“ здесь особое внимание», — отметил глава региона.

Для пациентов с травмами спины в центре предусмотрели аппараты имитации ходьбы, кабинет эрготерапии. Для колясочников оборудовали специальную комнату симуляции.

«Парни заново учатся делать привычные бытовые вещи и адаптируются к новым условиям», — сообщил Воробьев.

В июле–августе в «Ясенки» привезут новое оборудование. Это тренажеры для ходьбы, кардиооборудование для имитации ходьбы по лестнице, комплекс для разработки верхних конечностей, барокамеру, аппарат для суставной гимнастики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».