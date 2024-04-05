Подмосковье 05 апреля 2024, 11:13 Специальные пикниковые зоны оборудуют в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства Московской области

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Жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за места для организации пикниковых зон до 15 апреля. Для пилотного проекта выбрали наиболее пожароопасные округа.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, в первую очередь речь идет о локациях, где происходило больше всего пожаров за последние три года и где возгорания случались в пятикилометровой зоне от городов, вблизи водоемов, то есть в местах традиционного массового отдыха граждан.

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Отмечается, что каждый житель Подмосковья может отдать свой голос только за один лесной участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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