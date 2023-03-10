Подмосковье 10 марта 2023, 16:09 Специалисты технадзора проверили капитальный ремонт больницы в Егорьевске

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На улице Жукова гора, 19 продолжается капитальный ремонт поликлиники № 3 Егорьевской центральной районной больницы. Специалисты технадзора Подмосковья проверили ход работ.

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«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

На данный момент рабочие смонтировали навесной вентилируемый фасад. Внутри здания ведется установка каркаса перегородок, инженерных систем, а также ведутся отделочные работы.

В подвале строители шпаклюют стены, проводится отделка технического этажа, где будут располагаться коммуникации и вентиляция.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку. Теперь штат медучреждения полностью укомплектовали.

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