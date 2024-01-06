Подмосковье 06 января 2024, 20:44 Специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

Специалистам компании «Россети Московский регион» удалось стабилизировать ситуацию с нагрузкой на электросетевое оборудование. Они также восстановили электроснабжение в городском округе Чехов.

Энергетики выражают благодарность жителям, которые ответили на их призывы не превышать установленную договорами мощность и снизить нагрузку на электросети. Она была вызвана одновременным включением большого количества мощных отопительных и бытовых приборов.

Реклама

На данный момент в Чеховском городском округе наблюдаются отдельные случаи нарушения электроснабжения из-за перегрузки электрооборудования. Специалисты компании оперативно реагируют на них. Аварийно-восстановительные работы также проводятся в нескольких населенных пунктах, включая деревни Пешково, Большое Петровское, Костомарово, Венюково, Бавыкино, Алферово и ТСН «Земляничное».

Вчера вечером и ночью удалось восстановить электроснабжение в населенных пунктах Чепелево, Васькино, Дурниха, Молоди, Дубна, Хлевино, Алачково и Новый Быт.

Кроме того, «Россети Московский регион» оказывают помощь в восстановлении электроснабжения на абонентских участках линий. Всего в работах по восстановлению электроснабжения задействованы 32 бригады, включающие 85 специалистов, а также 33 единицы специализированной техники и 49 резервных источников электроэнергии.

6 января ожидается небольшое повышение температуры до минус 16 градусов, однако в следующие два праздничных дня снова придут сильные морозы. Энергетики напоминают, что бытовые потребители относятся к третьей категории надежности, которая предполагает отключение электроснабжения на срок до 24 часов в случае возникновения аварийных ситуаций и проведения работ.

Чтобы предотвратить повреждение электрооборудования из-за перегрузок, следует соблюдать установленные договором мощности технологического присоединения. При возможности рекомендуется обеспечить запасные источники электроснабжения, такие как генераторы.

Обо всех проблемах с электроснабжением можно сообщить по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220.

Ране сообщалось, что возросшую нагрузку на электросети Солнечногорска помогут снизить 18 передвижных электростанций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».