Важное 06 января 2024, 11:58 Возросшую нагрузку на электросети Солнечногорска помогут снизить 18 передвижных электростанций Глава Солнечногорска Михальков: в округе действуют 18 передвижных электростанций Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков / Telegram

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В Солнечногорске работают 18 передвижных электростанций, благодаря которым сеть справится с возросшей нагрузкой. Об этом в Telegram-канале рассказал глава городского округа Константин Михальков.

«Из-за технологических сбоев неполнофазный режим электроснабжения сейчас в Никольском, Белавино, Льялово, Чашниково (КП „Лисичкин лес“), Бакеево, Поваровке, Холмах, Татищево, Ложках, Рекино-Крестах, Кочугино, Вертлино, Задорино (КП „Семейный парк“), Бережках, Смирновке, поселке Матросова», — подчеркнул он.

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Михальков отметил, что специалисты «Россетей» работают круглосуточно. Подачу света они осуществляют в ручном режиме. В помощь им привлекли дополнительные бригады, ситуацию по всем адресам держат на контроле.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков / Telegram

На очередном штабе по вопросам теплоснабжения отметили, что работы на котельной в микрорайоне Выстрел не останавливали всю ночь.

«Сейчас температура на выходе +54 градуса, давление на выходе — 4,4 атмосферы. Чтобы котельная быстрее набрала температуру, приняли решение установить новый теплообменник — в 05:40 его уже привезли на объект», — уточнил глава городского округа.

Специалисты ЦЖКУ приступили к монтажу и к 13:00 планируют его завершить. Михальков пообещал, что после установки жители Солнечногорска сразу же почувствуют, что стало заметно теплее.

По сетям. Обнаружили новую утечку в районе дома № 5, бригада ИКЖКХ на месте, уже ведет работы. Но это не влияет на работу котельной. Константин Михальков глава городского округа Солнечногорск

В котельной Ржавок, добавил он, выявили утечку на одном из котлов. Его пришлось остановить. В 04:30 аварийные работы завершили, сейчас котельная набирает температуру.

В Ложках котельная пока что выдает заниженные параметры, несмотря на функционирование всех котлов. Работы здесь еще не завершили, их ведут сотрудники «Газпром теплоэнерго» и Мытищинской теплосети. Михальков заметил, что подробности сообщит после того, как лично посетит объект.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков / Telegram

На трех котлах работает котельная Набережная. Ее не останавливали, но из-за пониженных параметров есть потери на теплотрассе. В 01:40 утечку на доме № 17 на улице Безверхова устранили. Специалисты приступили к обследованию трассы на предмет других утечек и оперативно их устранят.

В котельной ЦМИС восстановили нормативную подачу тепла, здесь работают два котла. Не останавливали и работы на котельной в Поваровке, где приступили к монтажу нового теплообменника.

«Ночью временные решения позволили нам повысить выходную температуру на 16 градусов — до +48. Работы продолжаем», — сказал Михальков.

Он также отдал поручения выехать на котельную Почтовая после обращений жителей, чтобы получить актуальную информацию с места.

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