Специалисты Росприроднадзора и Минэкологии Подмосковья выявят виновников загрязнения Химкинского водохранилища

Река Грачевка протекает по двум субъектам РФ и относится к федеральному надзору. Поэтому устранять загрязение оперативно включились региональные и федеральные ведомства, контролирующие охрану природы.

После осмотра специалисты подтвердили информацию об аварийном сбросе в воду. В пойме реки обнаружились пятна от нефтепродуктов. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО отобрали пробы воды — концентрация нефтепродуктов оказалась превышена больше, чем в тысячу раз.

Площадь загрязнения продолжает увеличиваться. Если 25 июня она составляла 500 «квадратов», то сейчас — уже 30 тысяч.

В течение нескольких дней специалисты определяли источник загрязнения. Они полагают, что им стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ «Спецстрой». При осмотре на территории нашли открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенную АЗС с подземными резервуарами.

Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения нанесенного вреда. Сейчас вместе с военной прокуратурой ищут того, кому могут принадлежать резервуары.

Для ликвидации загрязнения установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты МУП «Химводосток» чистят русло и откачивают нефтепродукты из колодцев. Предприятия, которые сбрасывали отходы, заставят ответить по закону за грубые нарушения.