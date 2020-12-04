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    04 декабря 2020, 12:45

    Специалисты провели газ в 40 населенных пунктов Подмосковья

    Анастасия Калинина

    Специалисты «Мособлгаза» газифицировали 40 населенных пунктов Московской области с начала 2020 года. С помощью газопровода будет повышена надежность газоснабжения для жителей.

    В частности, была введена в эксплуатацию газопровод-связка между деревнями Костыши и Мосальское, расположенными в Кашире.

    «Мы сдали 40-й объект губернаторской программы. В ближайший месяц газ придет в 10 деревень, среди которых населенные пункты Щелковского, Одинцовского, Ступинского и других городских округов. До конца года мы создадим условия для газификации еще более одной тысячи человек», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Новые сети построены по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Протяженность газопровода составила более шести километров.

    На строительство газопроводов в Подмосковье до 2025 года выделят более 13 миллиардов рублей. «Газпром» и правительство Московской области подписали соглашение о привлечении дополнительных инвестиций для развития газификации региона в ближайшие пять лет.