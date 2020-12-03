03 декабря 2020, 20:09
Более 13 млрд рублей выделят для строительства газопроводов в Подмосковье до 2025 года
«Газпром» и правительство Московской области подписали соглашение о привлечении дополнительных инвестиций для развития газификации региона с 2021 по 2025 год. Реализовывать программу будет «Мособлгаз».
«Газпром» выделит более 13 миллиардов рублей для строительства и реконструкции газопроводов и газораспределительных станций в Подмосковье. В программу вошло более 100 объектов в разных городских округах.
«Для нас это важное партнерство. Привлечение дополнительных средств позволит увеличить темпы газификации Подмосковья, а также повысить надежность газоснабжения для жителей и промышленных объектов. Наша цель, к которой мы движемся, — стопроцентная газификация региона», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Ранее губернатор Подмосковья и председатель правления ПАО «Газпром» подписали соглашение о пятилетней программе развития газификации в регионе.