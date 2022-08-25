Специалисты отработали в Наро-Фоминске план действий при повреждении газопровода

Условная аварийная ситуация с повреждением газопровода была ликвидирована в Наро-Фоминске. Мособлгаз провел учебно-тренировочное перед началом отопительного сезона.

12 подразделений АО «Мособлгаз», а также городские службы экстренного реагирования по локализации и ликвидации ЧС, тушению возгорания и оказанию экстренной помощи пострадавшим приняли участие в тренировке. Такие мероприятия проводятся ежегодно — для повышения взаимодействия со службами.

«Сегодня мы штатно отработали наиболее сложный вариант аварийной ситуации — механическое повреждение газопровода высокого давления с последующим возгоранием газо-воздушной смеси. На таких газопроводах „запитано“ большое количество потребителей, поэтому главная задача — оперативно ликвидировать аварию, не прекращая газоснабжение в домах жителей, что в осенне-зимний период крайне важно. Сегодня все подразделения с этой задачей успешно справились», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На тренировке была представлена не только демонстрационная, но и техническая часть сил и средств АО «Мособлгаз». Это различные автомобили и специализированное оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об окончании программы социальной газификации в регионе до конца этого года.