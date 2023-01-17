Подмосковье 17 января 2023, 17:53 Специалисты НИКИ детства провели тренинг по отоскопии для педиатров из Красногорска

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Специалисты НИКИ детства провели тренинг по отоскопии для педиатров детской поликлиники Красногорска. Процедура дает возможность оценить состояние слухового прохода и диагностировать заболевания среднего уха.

Преподаватель учебного центра НИКИ Любовь Безносова рассказала, что тренинг прошел в рамках проекта «Наш участковый врач», который направлен на обучение медиков региона.

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«В поликлиниках Подмосковья проводятся тренинги по сердечно-легочной реанимации, запущены тренинги по отоскопии», — сказала она.

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Отоскопы есть во всех поликлиниках Красногорска. Многие педиатры используют их на практике, но мало кто проходит специализированное обучение. По словам заведующей поликлиникой Елены Бутаковой, тренинг очень важен для педиатров округа.

«Все поликлиники Красногорска оснащены отоскопами, они находятся в кабинетах неотложной помощи. Родители могут обратиться туда, если у ребенка заболело ухо, и врач-педиатр проведет данную процедуру и при необходимости направит к узкому специалисту», — объяснила она.

Благодаря отоскопии врачи могут оценить состояние слухового прохода и барабанной перепонки, а также диагностировать заболевания среднего уха.

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