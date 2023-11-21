Подмосковье 21 ноября 2023, 12:47 Специалисты «Мособлпожспаса» помогли найти едва не замерзшего в поле мужчину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники пожарно-спасательной части № 205 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудниками полиции спасли мужчину. Он заблудился в темное время суток в поле и едва не замерз.

Мужчина возвращался домой в районе деревень Мастищево и Кульпиноe городского округа Лотошино через поле и заблудился. По словам начальника ПСЧ-205 Александра Павлова, местный житель обратился в службу экстренных вызовов Система-112, сообщив о проблеме.

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Он также рассказал об ухудшении самочувствия и добавил, что сам не сможет выбраться, поскольку у него отказали ноги. После прибытия на место спасатели приступили к поисковой операции, используя звуковые и световые сигналы. Спустя шесть часов мужчину удалось найти.

«С подозрением на обморожение конечностей пострадавшего передали медикам для дальнейшей госпитализации», — подытожил Александр Павлов.

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