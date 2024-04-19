Подмосковье 19 апреля 2024, 20:07 Специалисты МОПЦ провели более 3 тысяч успешных процедур ЭКО Пресс-служба МОПЦ

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Более трех тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. ЭКО успешно проводят врачи отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного перинатального центра с 2007 года.

По словам заведующей отделением ВРТ МОПЦ Елены Федоровой, базовую программу ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию в Подмосковье, проводят за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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«В программу входят стимуляция суперовуляции, пункция фолликулов пациентки с получением яйцеклеток, оплодотворение яйцеклеток и „выращивание“ эмбрионов, перенос эмбрионов пациентки в матку, криоконсервация эмбрионов», — рассказала Федорова.

Она добавила, что по полису ОМС пациенты могут пройти базовые лабораторные обследование и получить лекарства в период проведения программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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