Специалисты МОНИКИ рассказали, как сохранить здоровье сердца | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Специалисты МОНИКИ рассказали, как сохранить здоровье сердца

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День сердца отмечают во всем мире 29 сентября. В преддверии праздника специалисты МОНИКИ рассказали, как сохранить здоровое сердце до самой старости.

По утверждению врачей, секрет здорового сердца прост: правильное питание, спорт, отсутствие тревоги и своевременная диагностика.

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Большинство случаев сердечных недугов — это ишемическая болезнь. Чтобы выявить ее на ранней стадии, нужны нагрузочные пробы и эхокардиография. Такой метод известен не всем, но в МОНИКИ ему активно обучают, рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава региона Мария Глазер.

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«Информации очень много даже в течение одного дня. И врачи должны знать обо всех возможных подходах, чтобы помочь нашим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — поделилась врач.

Многие обучающиеся стресс-эхокардиографии не кардиологи. Так, уролог Станислав из Курска тоже изучает один из самых сложных методов исследования. Такого оборудования, как в МОНИКИ, в Курске нет, поэтому с новыми навыками Станислав сможет расширить свои профессиональные возможности.

Диагностику ишемической болезни сердца проводят на лучшем в России и Европе ультразвуковом аппарате. Он визуально оценивает работу органа в состоянии покоя и нагрузки. После обследования пациентов с проблемами направляют на коронарографию.

Для подобных исследований необходимо высокопольное оборудование с определенными программами. Таких аппаратов в регионе всего два, и оба находятся в МОНИКИ. Об одном из них рассказал директор клиники Константин Соболев. Это мультиспиральный ангиограф, сопряженный с прибором УЗИ и томографом.

«Он может смотреть бляшки, которые возникают в коронарных артериях, с помощью этого исследования. Оценивать тяжесть поражения и в дальнейшем на этом же приборе происходит стентирование», — объяснил специалист.

День сердца отмечают уже более 20 лет. Цель праздника — обратить внимание жителей на сердечное здоровье. Пройти диспансеризацию и обследоваться в Подмосковье можно в МОНИКИ.

«Мы как раз расскажем, что есть стресс-эхокардиография. Это метод раннего выявления признаков ишемической болезни сердца», — добавил Константин Соболев.

Чтобы идти в ногу со временем, оборудование в клинике постоянно совершенствуют, а врачи повышают квалификацию. Благодаря этому сохранить здоровое сердце возможно до самой старости, главное, не пренебрегать своевременными обследованиями и профилактикой.

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