Подмосковье 31 марта 2024, 23:34 Специалисты ГУСТ Подмосковья проконтролировали ремонт 325 дверей в подвалы с начала года Вход в подвал / ГУСТ МО

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Управляющих организаций Подмосковья под наблюдением инспекторов ГУСТ МО решили 325 задач по восстановлению дверей в подвальных помещениях. Все работы были выполнены с начала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество таких обращений сократилось на 10%.

Подвал является частью многоквартирного дома, где находится большинство инженерных коммуникаций, от состояния которых зависит качество жизни всех собственников и жильцов. Поэтому безопасности подвальных помещений уделяется особое внимание.

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В соответствии с правилами технической эксплуатации жилых зданий, входные двери в подвал должны быть целыми, без повреждений, и заперты на замок. Ключи должны храниться в офисе управляющей компании или диспетчерской.

Информация о месте хранения ключей должна быть размещена на двери подвала. При этом представителям управляющей компании и коммунальных служб должен обеспечиваться доступ в любое время.

В случае обнаружения нарушений в содержании дверей в подвале необходимо сообщить об этом управляющей компании или через Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО. Управляющая компания обязана принять заявку и выполнить ее в установленные сроки.

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