Специалистов со всей страны привлекли к соцгазификации в Подмосковье

Проект «Социальная газификация» в Московской области реализуют максимально быстрыми темпами. Для этого к работе привлекли специалистов из разных уголков России, рассказал на еженедельном брифинге глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Для выполнения президентского проекта в Московской области приходится привлекать строителей не только из Подмосковья, но и со всей страны. Мы приглашаем проектные и строительные организации, чтобы они помогали нам своевременно выполнять все работы по президентскому проекту. То есть это такое кратное усиление», — сообщил Баранов.

Он добавил, что запрос на социальную газификацию в области колоссальный. По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы укладываться в сроки.

Вместе с тем Баранов напомнил, как можно быстро узнать о сроках газификации населенных пунктов.

«На сайте „Мособлгаза“ в достаточно простой форме — через интерактивную карту, внеся название населенного пункта, можно узнать сроки его газификации», — объяснил он.

Работники компании стараются проводить газ по территориям участков параллельно строительству газопровода тем, кто заключил комплексный договор.

Ранее Баранов сообщил, что уже 25 тысяч жителей Московской области могут пользоваться голубым топливом, доступ к которому они получили в рамках программы «Социальная газификация».