Газ в рамках соцгазификации получили уже 25 тысяч жителей Подмосковья

По программе «Социальная газификация» газ в Подмосковье подвели уже к 9,5 тысячи домовладений. Это значит, что им обеспечили еще 25 тысяч жителей региона, сказал во время еженедельного брифинга глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Что касается локдауна, „Мособлгаз“ и вся команда, которая занимается социальной газификацией, не переставали работать. Поэтому темпы строительства продолжают развиваться. Мы идем даже с небольшим опережением», — отметил Баранов.

По его словам, на сегодняшний день в регионе полностью догазифицировано более 550 населенных пунктов. На следующей неделе их будет уже 600, а до конца года компания завершит работы в 1113 населенных пунктах.

Баранов уточнил, что если говорить про объемы, то на этой неделе будет построен четырехсотый километр по президентскому проекту.

«Суммарно по президентскому проекту и по губернаторской программе газификации мы уже построили более 650 километров. Это уже больше, чем „Мособлгаз“ ежегодно строил до 2021 года», — добавил он.

По его мнению, президентский проект придал ускорение газификации, хотя Подмосковье даже в предыдущие годы являлось лидером по строительству газораспределительных сетей.

Отдельно Баранов рассказал о работах в Раменском городском округе. Он вошел в так называемый топ-7 по «Социальной газификации». В него были включены округа, где эта программа востребована больше всего и наибольшее число населенных пунктов было включено в президентский проект.

В Раменском в программу включили 171 населенный пункт, где проживают около 17,5 тысячи человек. На сегодняшний день полностью проведена догазификация 35 из них. До конца года компания завершит работы в еще 48, уточнил он. Процесс идет по графику, подчеркнул глава «Мособлгаза».