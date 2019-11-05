Специалистов для отелей Hilton подготовят в Подмосковье

В Химках открылся техникум, на базе которого будут готовить специалистов для завода «Хино». Однако он будет далеко не последним уникальным учреждением в регионе. В ближайшем будущем образовательную сферу Подмосковья ждет сотрудничество с сетью отелей «Хилтон».

«Там есть вся практическая необходимая база для обучения ребят, и конкурс в такие колледжи становится очень высоким — четыре, шесть, семь человек на место. Эту программу нужно продолжить дальше. Следующий колледж совместно с «Хилтоном» мы должны открыть и в дальнейшем искать надежных партнеров», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

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Масштабное обновление произойдет и в медицине. На прошлой неделе Андрей Воробьев участвовал в президиуме Госсовета, посвященном первичному звену здравоохранения. Накануне регион получил поддержку президента: в Красногорске построят детскую клинику на 400 коек. Также в Подмосковье откроют новые фельдшерско-акушерские пункты, закупят дополнительное медицинское оборудование.

«У нас Центр управления регионом фиксирует улучшение в этой сфере, но всегда есть над чем работать. Поэтому обращаю внимание на это направление, выделяются большие федеральные деньги по модернизации поликлиник. Я думаю, что в эту программу мы тоже должны войти.

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Перед зампредами поставлена и такая задача: построить новые дороги и не забывать о благоустройстве. Семь подмосковных городов уже вошли в десятку лучших по версии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Это Реутов, Видное, Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Истра и Мытищи.