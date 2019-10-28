Подмосковье для каждого: работа, здоровье и образование. Главное из встречи губернатора с президентом

В этом году Московская область отметила 90 лет. И хотя за это время регион сильно изменился к лучшему, впереди много работы. О том, что предстоит сделать, губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным сегодня в резиденции «Ново-Огарево». Это и транспорт, и инвестиции с рабочими местами, и поддержка пожилых людей.

Работа для каждого

В Подмосковье живут 7,6 миллиона человек. И это действительно много. Всем нужна работа, причем желательно недалеко от дома. Поэтому одна из важнейших тем для региона — экономика, которая и обеспечивает рабочие места. В регион приходят инвестиции, открываются новые заводы и, как следствие, появляются вакансии.

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«Рабочие места, инвестиции (то, что в ваших указах предписано) для нас являются приоритетом, и, слава богу, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьезные деньги инвестирует, в Подольске создала порядка шести тысяч рабочих мест и дальше инвестирует. В Загорске трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные [производители] в область идут», — рассказал Воробьев.

На открытии новых линий итальянского завода Barilla в Солнечногорске. 11 сентября 2019 года

По сравнению с прошлым годом бюджет Московской области увеличился на 8%. Сейчас он составляет около 750 миллиардов. «У нас по текущему году плюс 8% мы идем по бюджету — порядка 750 миллиардов наш бюджет. Хотелось бы больше, конечно, область большая, но вот такая прибавка каждый год для нас стратегически важна», — заключил губернатор.

Забота о старших

С 1 октября в Московской области работает программа «Активное долголетие». Ее цель в том, чтобы старшие люди могли проводить время весело и с пользой, а главное — в компании. Программа бесплатна для жителей.

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«Это не только льготы — их у нас где-то на 35 миллиардов рублей для пенсионеров. Это то, о чем вы говорите, чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам. Это и туристические поездки, и занятия в клубах — модернизируем эти клубы — пользуются большой популярностью», — рассказал Воробьев президенту.

Андрей Воробьев поздравляет химкинскую пенсионерку Людмилу Михайлову с днем рождения. 20 сентября 2019 года

Вместе с «Активным долголетием» в Подмосковье появились передвижные медицинские комплексы. Регион получает их по нацпроекту. С их помощью можно пройти диспансеризацию там, где сложно добраться до поликлиники.

«Передвижные комплексы, которые мы получаем по нацпроектам, позволяют нам не только приглашать к себе в поликлинику, но и выезжать туда, на предприятия в частности, где можно провести диспансеризацию. Порядка двух миллионов человек касается эта программа „Активное долголетие“, и мы очень внимательно к ней относимся», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Помощь дольщикам

В какой-то момент недобросовестные строители стали бичом Подмосковья — регион до сих пор решает проблему обманутых дольщиков. За пять с лишним лет помогли 60 тысячам людей, но еще около 27 тысяч по-прежнему не могут получить свои квартиры. В качестве примера губернатор привел «Новокосино-2» в Реутове. Там недостроены два корпуса: 13-й и 16-й. И если 13-й готов на 80%, а новый застройщик уже найден — это ГК «Гранель», то 16-й готов только на 30%. Кто будет его заканчивать, решится после суда с прежним застройщиком.

«Один дом из двух мы сдаем, а следующий тоже соответственно готовится к достройке. Большая программа, у нас осталось еще 27 тысяч дольщиков — к нашему сожалению, больше всех в стране. Поэтому здесь очень важно получить поддержку», — подчеркнул Воробьев.

В будущем защитить людей от горе-строителей поможет переход на эскроу-счета — строительство будут финансировать по новой схеме.

Подмосковные «Сириусы» и детские больницы

Московская область активно сотрудничает с образовательным центром «Сириус». Центры по его образцу появятся на базе двух подмосковных школ: гимназии имени Примакова в Одинцове и в физтех-лицее в Долгопрудном.

«Активно работаем с „Сириусом“. Они такую серьезную планку задали при вашей поддержке, Владимир Владимирович. Мы хотели бы тоже поддержку и работаем здесь по созданию двух центров. Один при Физтехе в Долгопрудном. Там порядка семи человек на место. И второй — это учебный центр, гимназия Примакова. Мы хотим туда приглашать и давать возможность бесплатно обучаться талантливым, одаренным детям. Для этого нужны кампусы и [нужно] увеличить вместимость этих двух школ. Вот такая задача перед нами стоит», — рассказал президенту Воробьев.

Построят центры не только образовательные. Так, в Красногорске и Балашихе откроют новые здравоохранительные учреждения — детские больницы. «Мы в этом году заканчиваем проектирование одной и заходим в экспертизу по другой», — уточнил губернатор.

По планам детскую больницу в Красногорске начнут строить в 1-м квартале 2020 года. У нее будет 420 мест. Больницу в Балашихе на 600 мест планируют начать строить в том же году.

Долгожданная развязка

На месте будущей развязки на улице Репина в Химках. 15 апреля 2019 года

Жители Химок смогут быстрее добираться из одной части города в другую. Совсем скоро — в 2021 году — в городе откроют новую развязку, на улице Репина. О дороге президента просили местные жители и сотрудники компании «Энергомаш».

«Мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно, — рассказал Андрей Воробьев. — Технологический срок строительства — порядка двух лет. В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать».

Благодаря новой дороге жители Химок смогут без проблем добираться из одной части города в другую. Время в пути на машине составит не больше 10 минут.