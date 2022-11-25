Подмосковье 25 ноября 2022, 18:19 Специалист ОИЯИ стал лауреатом всероссийской премии «За верность науке»

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Ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований (находится в Дубне) Сергей Мерц получил престижную национальную премию «За верность науке». Награду ученому вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Мерц был отмечен в номинации «Наука — это модно». Торжественная церемония награждения победителей, в числе которых оказались лучшие умы страны, состоялась 24 ноября в московской концертном зале «Зарядье».

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«Для меня стало неожиданностью не только присуждение премии, но и сама номинация, потому что я никогда не думал о том, что наука — это модно. Она просто была со мной. Я счастлив, что смог стать одним из тех, кто приближает науку к людям», — поделился впечатлениями лауреат.

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Сергей рассказал, что на новые свершения его вдохновил в том числе Объединенный институт ядерных исследований. Научное сообщество активно поддерживает новые проекты и работает над популяризацией науки. Сам Мерц тоже активно участвует в научно-просветительских мероприятиях и доступным языком рассказывает людям, даже далеким от науки, про сложные современные технологии. Например, о строящемся коллайдере, его физических задачах и возможностях. Ученый опубликовал уже более 50 научных работ и поучаствовал в 40 международных конференциях.

«У нас в стране раньше был один только Михаил Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек», — так отметил Сергея Дмитрий Песков, который вручал награды.

В ноябре еще 15 молодых ученых стали лауреатами премии губернатора Андрея Воробьева в сферах науки, технологий, техники и инноваций. 10 специалистов от науки получили губернаторские премии за коммерциализацию научно-технических результатов.

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