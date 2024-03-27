Подмосковье 27 марта 2024, 10:20 Спектакль «Бременские музыканты» покажут в молодежном центре «Алиби» в Бронницах Пресс-служба администрации города или района

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Ко Дню театра студия «Маяк» молодежного центра «Алиби» представит спектакль «Бременские музыканты» в Бронницах. Сюжет соединит советские мультфильмы и оригинальную сказку братьев Гримм.

Как рассказали в администрации округа, история расскажет о музыкантах, которые по разным причинам лишились дома. Им предстоит найти себя заново – в творчестве, свободе или любви.

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Спектакль состоится 30 марта в 11:00.

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