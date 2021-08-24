«Практически рыдали». Спасти беременную с редким осложнением помогли все службы больницы в Пушкино

Беременную с редким и тяжелым осложнением спасли в перинатальном центре Пушкино. За жизни пациентки и ее ребенка боролись все службы Московской областной больницы Розанова. У 21-летней девушки не справлялись почки, стала отказывать печень и начался отек мозга. Как рассказали врачи, еще бы час, и младенец бы не выжил.

Отек мозга, начавшийся у девушки, — частая причина смерти. Ребенок практически погибал. Врачи боролись за две жизни: младенца и его мамы.

Диагноз пациентки — тяжелая преэклампсия. Это осложнение на поздних сроках беременности, ставящее под угрозу работу почек, сосудов и мозга будущей мамы.

Заведующая родовым отделением перинатального центра в Пушкино Наталия Андреева рассказала, что пациентка была в крайне тяжелом состоянии.

«Ребенок практически погибает, а нам надо хотя бы немного стабилизировать маму, чтобы начать операцию. Нам удалось, и ребенок появился на свет доношенный, но в очень тяжелом состоянии. Еще буквально какой-то час, и мы бы не смогли его спасти. Состояние мамы было критическим — после кесарева сечения не сворачивалась кровь», — вспомнила Андреева.

Она объяснила, что это состояние, при котором, даже когда в руку делают укол, сразу струйкой течет кровь.

Были задействованы все службы больницы. Мы делали переливания и кровоостанавливающие препараты. Но ситуация ухудшалась Наталия Андреева.

Врачи удалили источник кровотечения. Через 1,5 часа после первой операции понадобилась новая. Ее проводили вместе с опытными врачами Татьяной Филиппас и Анастасией Константиновой.

«И тут во время операции у меня падает взгляд на лицо женщины. И я вижу, как у нее изо рта и из носа бежит кровь. У меня буквально земля из-под ног ушла. Я понимала, что мы теряли пациентку. Спасибо коллегам, которые очень жестко сказали: „Не смотри на лицо, смотри в рану!“ Мы остановили кровотечение, но женщина оставалась в критическом состоянии», — поделилась Наталия Андреева.

По ее словам, все молились за состояние девушки. Ее спасали реаниматологи, трансфузиологи, гинекологи, которые делали практически невозможное.

Но через несколько дней, когда реаниматологи сказали, что опасность миновала и пациентка будет жить, все практически рыдали. Эти дни были очень страшными для многих Наталия Андреева.

Позднее молодая мама прошла восстановительное лечение у неврологов.

«И только когда они ее выписали, а это было где-то через месяц, я вздохнула с облегчением», — добавила Андреева.

Врач до сих пор созванивается с девушкой. Мама сама кормит грудью малыша и выполняет все рекомендации. А то, что она больше не сможет родить, сейчас не сильно ее волнует, как и всю семью.

«Главное — она осталась жива. Мы видели, что врачи сделали все возможное», — сказал муж девушки.

По словам мужчины, если они захотят еще одного ребенка, то усыновят его.