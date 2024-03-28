Подмосковье 28 марта 2024, 14:48 Спасители провели учения на газовой котельной в Балашихе ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Сотрудники трех частей «Мособлпожспаса» приняли участие в учениях на газовой котельной в Балашихе. Они отработали приемы по тушению возгораний и проведению аварийно-восстановительных работ.

По замыслу учений в одном из резервуаров с дизелем начался пожар и разлив топлива. Из-за этого появилась угроза возгорания соседней емкости.

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«Сотрудники котельной сообщили о возгорании в единую службу экстренных вызовов „Система-112“ и организовали эвакуацию людей. Применение первичных средств пожаротушения не привело к положительному результату из-за интенсивного распространения пламени», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 6 Алексей Нырков.

Получив задание, спасатели надели теплоотражающие костюмы и отправились на разведку очага возгорания и пострадавших. После чего успешно ликвидировали условный пожар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall после теракта.

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