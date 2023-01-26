Подмосковье 26 января 2023, 11:38 Жители и гости Подмосковья посетили культурные мероприятия свыше 72 миллионов раз за год

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В 2022 году жители и гости Московской области посетили культурные мероприятия свыше 72 миллионов раз. Музеи за год посетили около семи миллионов раз, кинотеатры — шесть миллионов раз, а театры — более миллиона раз.

Концертные организации приняли посетителей в 2022 году почти 780 тысяч раз. Отмечается, что порядка миллиона раз жители и гости региона посетили культурные мероприятия, проведенные детскими школами искусств.

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В настоящее время в Подмосковье работают более 100 музеев, 28 театров и почти 100 кинотеатров, 905 Домов культуры, 924 библиотеки, 183 парка культуры и отдыха, а также 183 детские школы искусств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе со школьниками посетил выставку фламандской живописи в Истре. Он отметил, что в экспозицию вошло богатое наследие, а кураторы и искусствоведы стараются, чтобы было гостеприимно, удобно и, самое главное, познавательно.

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